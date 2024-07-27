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القدس (CNN)-- أُصيب العشرات من الأشخاص بعد إطلاق صواريخ من لبنان على منطقة في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، السبت، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، دوت صفارات الإنذار في منطقة مجدل شمس. تم تحديد قذيفة واحدة تعبر من لبنان باتجاه المنطقة. تم تحديد إصابة في المنطقة، وجرى الإبلاغ عن وقوع إصابات"، وأضاف أنه "تم رصد حوالي 30 قذيفة تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

ومن غير الواضح من أطلق القذائف، حيث قال حزب الله اللبناني إنه "ينفي بشدة" القيام بذلك.

وقال متحدث باسم نجمة داوود الحمراء، إن خمسة أشخاص في حالة حرجة وستة في حالة خطيرة في مجدل شمس، بحسب التقارير الأولية.

وأضاف المتحدث أن عمليات البحث في المنطقة مستمرة.

وتم إرسال فريق كبير من نجمة داوود الحمراء إلى مكان الحادث. ويقوم المسعفون بمعالجة الضحايا، الذين قالوا إن أعمارهم تتراوح بين 10 و20 عاما.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إنه "بناء على تقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي والمعلومات الاستخبارية الواردة لدينا، يتضح أن حزب الله الإرهابي يقف وراء إطلاق القذيفة الصاروخية التي أصابت ملعب كرة قدم في مجدل شمس، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين، ومن بينهم أطفال".

وفي المقابل، قال حزب الله، السبت، إنه ينفي بشكل قاطع إطلاق الصواريخ على قرية مجدل شمس في الجولان، بحسب ما جاء في بيان للحزب على قناته عبر تيليغرام.

وأضاف البيان: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان بشكل قاطع الادعاءات التي أطلقتها ما قال إنها (بعض وسائل الإعلام المعادية)، والمنصات الإعلامية المختلفة بشأن استهداف مجدل شمس".

وأوضح حزب الله: "نؤكد أن المقاومة الإسلامية ليس لها أي علاقة بالحادث على الإطلاق، وتنفي بشكل قاطع كل الادعاءات الكاذبة في هذا الصدد"، طبقا للبيان.