دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنه يجب على بلاده تعزيز قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين"، حسب زعمه، وحسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، خلال مشار كته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرق البلاد.

وقال أردوغان: "كما دخلنا إقليم (ناغورني) قرة باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع (هؤلاء)" في إشارة إلى إسرائيل.

وأضاف: "لا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

وفيما يخص دعوة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس لإلقاء خطاب في البرلمان التركي، قال أردوغان: "لقد قمنا بدعوته، لكن للأسف لم يتمكن محمود عباس من إعطائنا رداً إيجابياً"، طبقا لما نقلت عنه "الأناضول".

وأكد أردوغان أن البرلمان التركي "مفتوح لكل من يسير على الطريق الصحيح".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن أردوغان يسير على خطى (الزعيم العراقي الأسبق) صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل، وعليه تذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

في حين قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إن "الرئيس أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى. ويشكل خطرًا على الشرق الأوسط، ويجب على العالم، وخاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن يدينوا بشدة تهديداته الشنيعة ضد إسرائيل ويجبروه على إنهاء دعمه لحماس. لن نقبل تهديدات من ديكتاتور"، حسب وصفه.