(CNN)-- ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لإجلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان، وسط عدد متزايد من شركات الطيران التي تلغي رحلاتها إلى بيروت.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي خطط أو إعلان فيما يتعلق بجهود إجلاء للمواطنين الأمريكيين العاديين من لبنان".

وأضاف باتيل: "بعض الرحلات التجارية لا تزال متاحة، لذا نشجع المواطنين الأمريكيين على النظر في هذه الخيارات".

وقال باتيل أيضا إنه لم يحدث أي تغيير في مستويات التوظيف أو الأمن في السفارة الأمريكية هناك.

وأوضح باتيل: "رسالتنا للمواطنين الأمريكيين في لبنان، أنه لا يزال يتوجب عليهم الالتحاق ببرنامج Smart Traveler حتى يتمكنوا من تلقي رسائل مهمة حول ظروف السلامة على الأرض والاعتبارات والعوامل الأخرى التي قد تكون لديهم".

كما ذكر باتيل أن وزارة الخارجية أصدرت تحذيرا للسفر في المستوى 3، مما يعني أن المواطنين الأمريكيين يجب أن "يعيدوا النظر في السفر"، لجميع أنحاء لبنان، في حين أن المستوى 4 يعني "عدم السفر" إلى جنوب لبنان على وجه التحديد.

ومن جانبها، أوصت السفارة الأمريكية في بيروت، الاثنين، بـ"خطة عمل الأزمة" للمواطنين الأمريكيين في لبنان، وذلك في منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، رينا بيتر، والتي تتضمن إرشادات للاستعداد "للبقاء في المكان لفترات طويلة"، حيث يستعد لبنان للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا على الأقل.

وفي المقابل، أهابت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، بالمواطنين الأردنيين "تجنب السفر إلى لبنان، حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن".

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير سفيان القضاة "دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".