"لدينا غرفة من دونها الآن".. شاهد كيف يرثي أب طفلته التي قضت في ضربات الجولان

"استهزاء من قبل حزب الله".. جنرال أمريكي متقاعد يعلق على هجوم الجولان

(CNN)-- جددت عدة دول أوروبية دعواتها لمواطنيها لمغادرة لبنان على وجه السرعة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لرد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي القاتل على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا على الأقل.

وكررت ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى تحذيراتها السابقة لمغادرة البلاد، وأكدت ارتفاع مستوى التهديد بسبب خطر مزيد من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، المواطنين الألمان الذين ما زالوا في لبنان، إلى مغادرة البلاد على وجه السرعة كلما كان ذلك ممكنا.

وحذرت وزارة الخارجية البلجيكية في نصيحة محدثة المواطنين من أن الوضع الأمني ​​قد يتدهور دون سابق إنذار، ومن أن البلاد بأكملها قد تتأثر بالصراع المتصاعد.

وقالت دول أوروبية أخرى، بما في ذلك أيرلندا والمملكة المتحدة، إن تحذيراتها السابقة من أواخر يونيو/حزيران الماضي لا تزال قائمة.

وفي الشهر الماضي، حثت دول في أنحاء العالم مواطنيها على مغادرة لبنان وسط تصاعد التوترات وتبادل إطلاق النار يوميا بين إسرائيل وحزب الله.