خريطة توضح.. 86% من مناطق غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية

(CNN)-- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأحد، إن 14% فقط من قطاع غزة لا يخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وقال: "لقد تأثر الجميع تقريبًا في غزة بهذه الأوامر"، مضيفًا أن العديد من الفلسطينيين أجبروا على الفرار في المتوسط مرة واحدة شهريًا منذ 7 أكتوبر.

وحذرت وكالات حقوق الإنسان من إصدار أوامر الإخلاء الإسرائيلية دون وعد بالسلامة أو السكن الآمن للفلسطينيين الذين يحاولون النجاة من القصف. وطلبت إسرائيل في السابق من الفلسطينيين الانتقال من "المناطق الإنسانية" مع توسيع نطاق عمليتها العسكرية أو سعيها لاقتلاع من قالت إنهم مقاتلي حماس المتمركزين في هذه المناطق.

وحذر لازاريني من أن أوامر الإخلاء تسبب الفوضى والذعر وتجلب المزيد من البؤس والمعاناة للمدنيين. وقال عبر منصة "إكس" إن "سكان غزة ليسوا كرات لعب ودبابيس أو قطع الشطرنج، إنهم بشر".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء آخر للفلسطينيين في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وتم إجلاء حوالي 200 ألف فلسطيني طوال الأسبوع الماضي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).