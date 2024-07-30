دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وخلال اللقاء عرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أحدث المستجدّات الميدانية والسياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، وقال: "يوم أمس كان اليوم الـ 300 لحرب غزة، والآن وصلنا إلى مرحلة حسّاسة وتاريخية، إذ ينبغي على الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة أن يثبّتوا بسالتهم وانتصارهم"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

ويزور هنية والنخالة، إيران للمشاركة في حفل أداء الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزكشيان اليمين الدستورية.

وأُقيمت مراسم أداء القسم، الثلاثاء، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين أجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسبما أوردت وكالة "إرنا".

وشارك في الحفل وفود من عدة دول عربية من بينها مصر والعراق وسوريا والسودان، كما حضر وفد من الحوثيين في اليمن، ونائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم.

كما التقى الرئيس الإيراني الجديد، رئيس المكتب السياسي لحماس، الثلاثاء، وقال خلال اللقاء إن "مقاومة الشعب الفلسطيني مصدر فخر واعتزاز وستنتهي بالنصر النهائي"، وأضاف أن "هدف تحریر فلسطين كان هم الشعب الإيراني قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية"، حسب قوله.

وكان بزكشيان استقبل زياد النخالة، الاثنين، وقال إن "دعم قضية الشعب الفلسطيني المظلوم سيستمر بكل قوة، ولا يمكن لأي عامل أن يعطل إرادتنا في هذا الاتجاه"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا".

وأكد الرئيس الإيراني، بعد أدائه اليمين الدستورية أن "سياساتنا الخارجية تعتمد على التقارب مع دول الجوار والوحدة الاقتصادية والسياسية، وسنعمل على تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون مع الجميع على أسس الحكمة والمصالح المشتركة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وأضاف بزكشيان: "بلادنا لن تسمح باستمرار الوجود الأجنبي في منطقتنا".