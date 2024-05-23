تفاصيل جديدة تكشف اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة رئيسي.. هل كان الحادث مدبرًا؟

ما خطط جنازة رئيسي ومن قد يتولى السلطة في إيران؟.. مراسل CNN يشرح

فريق CNN Turk يَعلق في طريقه إلى حطام مروحية رئيسي.. شاهد ما مروا به

(CNN)-- عقد مسؤولون كبار من حماس وحزب الله والحوثيين اجتماعا مع قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على هامش تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحيته برحلة داخلية الأسبوع الماضي.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تابعة للدولة بإيران، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في الاجتماع.

وبالإضافة إلى هنية، وصل نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، والمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وزعيم قوات الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، إلى طهران، الأربعاء، لحضور جنازة رئيسي، الذي قتل برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسبعة آخرين.

وقالت وكالات الأنباء التابعة للدولة في إيران إن ممثلين عن حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني والحوثيين ووحدات الحشد الشعبي العراقي التقوا حسين سلامي وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في طهران.

وقام الحرس الثوري الإيراني بتدريب وتمويل شبكة من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتوسيع نفوذه العسكري وسط حرب الظل مع إسرائيل والتنافس مع الزعماء العرب السنة.