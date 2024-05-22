ما خطط جنازة رئيسي ومن قد يتولى السلطة في إيران؟.. مراسل CNN يشرح

فريق CNN Turk يَعلق في طريقه إلى حطام مروحية رئيسي.. شاهد ما مروا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من استقبال المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية الذي وصل طهران لتقديم العزاء بمقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين بتحطم طائرة مروحية.

ونشرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية مقطع الفيديو المتداول والذي ظهر فيه هنية مبتسما ويرتدي حذاءه على خلاف اللقاء الماضي الذي جلس فيه إسماعيل هنية وأعضاء وفد حماس بلا أحذية أمام خامنئي الذي كان مرتديا حذاءه حينها وهو ما أشعل ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية قد كشفت عن مكالمة هاتفيه مع أحد الأشخاص المرافقين للرئيس الإيراني على متن المروحية المنكوبة بعد تحطمها بلحظات وما قاله حينها عن الحادثة، نقلا على لسان رئيس مكتب رئيس الجمهورية، غلام حسين إسماعيلي.

وملأت حشود ضخمة شوارع العاصمة الإيرانية، طهران لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان يتجه موكب تشييعه نحو ساحة الحرية، في حين تجمع الإيرانيون أيضًا في مسجد "المصلى الكبير"، الثلاثاء، لتكريم الرئيس الراحل بعد نقل جثمانه إلى طهران.

ويذكر أن المراسم جزء من جنازة رئيسي التي تستمر لأيام. كما يتم تكريم وزير خارجية البلاد و7 آخرين قتلوا في حادث تحطم مروحية نهاية الأسبوع الماضي.