وزير خارجية إسرائيل يشن هجوما على حسن نصرالله ويصفه بـ"قاتل الأطفال"

(CNN) – شن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، هجوما على الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، واصفا إياه بأنه "قاتل أطفال"، وذلك في ظل اتهام إسرائيل لحزب الله بالوقوف خلف الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس بالجولان قبل أيام وهو ما ينفيه الحزب اللبناني.

وكتب كاتس عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نصرالله قاتل أطفال يتحرك بالنيابة عن إيران لنشر الإرهاب في المنطقة".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "يجب أن نضع حدا لهم الآن قبل فوات الأوان".

ونشر كاتس مقطع فيديو للقطات من سقوط الصاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس إلى جانب لقطات من تشييع الضحايا وصور للأطفال الذين قضوا في الهجوم.

واتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف خلف الهجوم في حين نفى الحزب مسؤوليته عنه، وسط ترقب لتصعيد عسكري محتمل بين الجانبين جراء هذه الحادثة.