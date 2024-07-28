تفاصيل جديدة عن هجوم مجدل شمس في الجولان.. وإيران تحذر إسرائيل

(CNN)—كشفت قائمة من وزارة الخارجية الإسرائيلية وشهادات سكان تحدثوا إلى شبكة CNN أن جميع ضحايا الضربة القاتلة التي وقعت السبت في منطقة مجدل شمس بمرتفعات الجولان وعددهم 12 كانوا من الأطفال.

وأدرجت القائمة أعمار الضحايا لتتراوح بين 10 إلى 16 عامًا. وأكدت شبكة CNN أن القتيلين الإضافيين كانا أيضًا طفلين يبلغان من العمر 11 و15 عامًا.

واتهمت إسرائيل حزب الله المدعوم من إيران بالوقوف وراء الهجوم، في حين نفت الجماعة اللبنانية المسلحة مسؤوليتها.

من جهتها حذرت إيران إسرائيل، الأحد، من "أي مغامرات جديدة" تستهدف لبنان في أعقاب الهجوم، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، الذي قال إن "النظام الصهيوني لا يملك الحد الأدنى من السلطة الأخلاقية للتعليق والحكم على الحادث الذي وقع في منطقة مجدل شمس، ولن يتم سماع ادعاءات هذا النظام ضد الآخرين أيضاً".