وزير الدفاع الأمريكي: الحرب بين إسرائيل وحزب الله "ليست حتمية"

(CNN) -- أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء عن قلقه بشأن التصعيد المحتمل بين إسرائيل وحزب الله، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن الحرب بين الطرفين حتمية.

وقال أوستن: "في حين أننا رأينا الكثير من النشاط على الحدود الشمالية لإسرائيل، لا نزال قلقين بشأن إمكانية تصاعد هذا إلى قتال كامل، لكنني لا أعتقد أن القتال لا مفر منه. أعتقد أننا نود أن نرى الأمور تُحل بطريقة دبلوماسية".

وأدلى أوستن بهذه التصريحات إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك في مانيلا بعد محادثات أمنية مع نظيريهما الفلبينيين.

وجاءت تعليقات أوستن تكرارا لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الذي قال للصحفيين الاثنين إن إدارة بايدن تعتقد أن المخاوف من نشوب صراع أوسع في المنطقة “مبالغ فيها” وأنه “لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي”.