ماذا قال ماكرون لرئيس إيران بشأن تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"؟

بو حبيب لـCNN: إسرائيل ستعود مع لبنان إلى العصر الحجري إذا اندلعت حرب.. وسنقف مع حزب الله

ذكرها بمجازر إسرائيل في لبنان.. شاهد رد الموسوي عند سؤال مذيعة CNN له عما كان يفرق بين مدنيي غزة وإسرائيل

أولمرت: إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله قد يختفي لبنان.. واسرائيل ستعاني من ألم لم تشهده

(CNN)-- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران إلى "تجنب التصعيد العسكري الإقليمي" في أعقاب الهجوم الصاروخي الدامي، الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، على ملعب كرة قدم في مرتفعات الجولان، والذي تزعم إسرائيل أن "حزب الله" اللبناني المدعوم من طهران نفذه.

وعلى الرغم من أن الجماعة المسلحة اللبنانية نفت شن الهجوم، فقد وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "يدفع حزب الله الثمن"، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة نطاق.

واتصل ماكرون بنظيره الإيراني، الرئيس المنتخب حديثا مسعود بزيشكيان، الاثنين، للتعبير عن "قلقه العميق إزاء التوترات المتزايدة بين إسرائيل ولبنان" من بين قضايا أخرى، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه.

وقال البيان إن "ماكرون أكد أنه يجب بذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد العسكري الإقليمي، وأن إيران لها دور تلعبه في هذا من خلال وقف دعمها للجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار والدعوة إلى ضبط النفس".

وأكد الإليزيه أن "فرنسا ملتزمة بالبقاء على اتصال مع جميع الأطراف لتجنب حرب من شأنها أن تكون لها عواقب مدمرة على المنطقة".

ومن جانبها، حذرت الحكومة اللبنانية إسرائيل من تداعيات غزو لبنان، حيث قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب لشبكة CNN، الأحد، إن "الحرب ضد لبنان ستكون إقليمية" وستشهد مشاركة جهات أخرى مثل الحوثيين والميليشيات العراقية في القتال.