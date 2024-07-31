دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر (المعروف أيضا بالسيد محسن) قُتل في الغارة الإسرائيلية على جنوب بيروت.

صورة ملف لفؤاد شكر نشرها برنامج مكافآت من أجل العدالة Credit: rewardsforjustice

من هو فؤاد شكر؟

ووفقا لسجلات برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخزينة الأمريكية فإن فؤاد شكر "هو مستشار كبير في الشؤون العسكرية لحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية، ويعمل شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، وهي مجلس الجهاد، ولقد ساعد مقاتلي حزب الله والقوات المؤيدين لنظام سوريا في حملة حزب الله العسكرية ضد قوات المعارضة السورية بسوريا".

وأضاف البرنامج الذي سبق وعرض مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بأي معلومات حول فؤاد شكر أن الأخير كان "أحد المقربين من قائد حزب الله المتوفى عماد مغنية. ولعب شكر دورا محوريّا في تفجير ثكنات المشاة البحرية الأمريكية ببيروت يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1983؛ مما أسفر عن مصرع 241 فردا عسكريّا أمريكيّا، وإصابة 128 آخرين".

ولفت البرنامج في التقرير المنشور على صفحته الرسمية: "في يوم 10 سبتمبر/ أيلول عام 2019، صنَّفت وزارة الخارجية الأمريكية شكر بشكل خاص كإرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. في وقت سابق، في يوم 21 يوليو/تموز عام 2015، صنَّفت وزارة الخزانة الأمريكية شكر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 نظرا لعمله لصالح حزب الله، أو بالنيابة عن الحزب. ونتيجة لهذه التصنيفات، ومن بين العواقب الأخرى، تم حظر جميع ممتلكات شكر، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع شكر. بالإضافة إلى ذلك، يدخل في إطار الجريمة كل من الدعم المتعمد، أو محاولة توفير الدعم المادي، أو الإمكانيات المادية، أو التآمر لتوفيرهم لحزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية".