تعليق لوزير الدفاع الأمريكي عن مقتل إسماعيل هنية

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أثناء سفره إلى الفلبين، إنه على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إيران، لكنه لم يكن لديه أي تعليق آخر على ذلك.

المتحدث باسم البيت الأبيض قال من جهته إن الإدارة اطلعت على التقارير التي تفيد بمقتل الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات على الفور.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية قُتل في "غارة صهيونية" في طهران.

وكان هنية في طهران لحضور مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان.

ولم يتضح متى قُتل هنية.