الحرس الثوري الإيراني يعلق على مقتل إسماعيل هنية

(CNN)-- ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني أن مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قيد التحقيق وسيتم إعلان النتائج في وقت لاحق اليوم (الأربعاء).

وقدم الحرس الثوري الإيراني وهو جناح قوة النخبة في الجيش الإيراني، تعازيه إلى "الأمة الفلسطينية البطلة والأمة الإسلامية ومقاتلي جبهة المقاومة والأمة الإيرانية النبيلة في استشهاد القائد الكبير للمقاومة الفلسطينية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وكان هنية في طهران لحضور مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان.

ولم يتضح متى قُتل هنية.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية قُتل في "غارة صهيونية" في طهران.