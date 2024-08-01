(CNN) -- أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN وصول جثمان الزعيم السياسي الراحل لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى الدوحة الخميس، قادما من إيران، تمهيدا لدفنه الجمعة.

ووفقاً لوسائل الإعلام الحكومية في قطر ولحماس، ستقام صلاة الجنازة على إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية، تليها مراسم الدفن في مقبرة المؤسس الإمام في مدينة لوسيل.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN زوجة إسماعيل هنية (المعروفة بأم العبد) وهي تبكي على النعش وتنعي زوجها.

وقالت زوجة هنية في المقطع لزوجها الراحل من أمام نعشه: "الصبر والعزيمة أخذناهم منك"، وفي مقطع آخر قالت "أم العبد" لزوجها: "سلم على كل الشهداء من أهل غزة الصغير والكبير... حبيبي الله يرضى عليك ويحنن عليك... حبيبي في الدنيا وفي الآخرة... أنت سندي في الدنيا والآخرة".