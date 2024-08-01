قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة CNN إنهم تلقوا معلومات استخباراتية جديدة في الساعات الأخيرة منحتهم الثقة لتأكيد مقتل القيادي العسكري في حركة حماس، محمد الضيف. ورفض المسؤول تحديد طبيعة تلك المعلومات الاستخباراتية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعًا قال إنه للحظة استهداف الضيف.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "نفذت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة ومستهدفة على مجمع أوى محمد الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحماس. تم تأكيد القضاء على رافع سلامة قبل عدة أسابيع. كما تم القضاء على نشطاء إرهابيين إضافيين خلال الضربة".

وأفادت شبكة CNN في ذلك الوقت بمقتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيًا في الضربة التي أصابت مخيمًا للنازحين بجنوب غزة.

وأظهرت لقطات من المواصي، التي تم تصنيفها كمنطقة آمنة للفلسطينيين الفارين من القتال في أماكن أخرى، جثثًا في الشارع وخيامًا مدمرة.