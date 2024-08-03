"تورط بالاتجار في الإقامات".. داخلية الكويت تعلن ضبط تشكيل عصابي سوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورط بالاتجار في الإقامات، عبر إنشاء شركات وهمية عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات، وجلبوا مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة- إدارة البحث والتحري- من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورطوا بالاتجار في الإقامات، عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات".

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنهم "قاموا على أثرِ ذلك بتسجيل وجلب مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من 500 دينار (1635 دولارا أمريكيا) للتحويل الداخلي و2000 دينار (6 541 دولارا أمريكيا)، للاستقدام من الخارج للعامل الواحد".

وأكد منشور الوزارة أن "رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر، أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم المواطنين أو غيرهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها إلى أنه "سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالإقامات ومخالفة القانون".

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صور أفراد التشكيل العصابي وأرفقتها بمنشورها عبر منصة "إكس".