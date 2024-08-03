وفا: مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمركبة في الضفة الغربية

آخر لحظات مراهق أمريكي قبل مقتله في الضفة الغربية برصاص إسرائيلي.. شاهد ما كشفه تقرير CNN

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا، السبت، أن خمسة فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي لسيارة شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت الوكالة إن الفلسطينيين الخمسة نقلوا إلى مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" في طولكرم، وعرف مدير المستشفى أن أحدهم يدعى هيثم نورالدين بليدي من مخيم طولكرم للاجئين.

وأصيبت السيارة بطائرة بدون طيار إسرائيلية، بحسب الوكالة الفلسطينية، مما أدى إلى مقتل كل من كان بداخلها وتسبب في اشتعال النيران في السيارة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مركبة وخلية إرهابية تعمل في منطقة" طولكرم، مضيفا أنه سيقدم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.