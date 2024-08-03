أمريكا ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.. وبيان يوضح التفاصيل

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

بقنبلة زرعت قبل شهرين.. تفاصيل صادمة عن كيفية اغتيال إسماعيل هنية "عن بعد"

من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

(CNN) -- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن إرسالها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وسرب مقاتلات وسفن حربية إضافية إلى الشرق الأوسط مع استعداد المنطقة للانتقام الإيراني لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية في طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لبيان من سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمر وزير الدفاع لويد أوستن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" باستبدال نظيرتها "ثيودور روزفلت"، التي تعمل حاليا في خليج عمان.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا إرسال مدمرات وطرادات إلى الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية.

ولا يذكر البيان السفن الحربية التي تم إرسالها، لكن مدمرتين أمريكيتين في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​شاركتا في اعتراض الضربات التي شنتها إيران ضد إسرائيل في إبريل/ نيسان.

وقالت سينغ إن أوستن أمر أيضا بنشر سرب مقاتلات في المنطقة.

وتمتلك الولايات المتحدة بالفعل سفينة الهجوم البرمائية "واسب في المنطقة"، والتي تعمل مع الوحدة الرابعة والعشرين من مشاة البحرية، وهي قادرة على تنفيذ عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين في لبنان إذا صدر الأمر بذلك.

وتعهدت إيران بمهاجمة إسرائيل بسبب مقتل هنية، فيما لم تعلق إسرائيل على الحادث.