السعودية..وزارة الداخلية تعدم الدوسري قصاصا وتكشف كيف قتل العايذي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن في منطقة الرياض، أُدين بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم راشد بن عبدالله بن راشد الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العايذي، سعودي الجنسية، وذلك بصدمه عمداً بالسيارة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني راشد بن عبدالله بن راشد الدوسري، سعودي الجنسية، الأحد، بتاريخ 29/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 4/ 8/ 2024 ميلادية، بمنطقة الرياض"، حسبما ذكرت "واس".