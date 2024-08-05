دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الشرق الأوسط يمر بـ"منعطف شديد الدقة والخطورة"، يستوجب أعلى درجات ضبط النفس، وإعلاء صوت التعقل والحكمة، حسبما نقلت عنه صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر فيسبوك، الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان إن "السيسي استقبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وبحثا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين"، وأكدا التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا.

وخلال اللقاء، شدد السيسي "على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنفاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً"، كما أكد على أن "التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

وبحسب بيان المتحدث، فقد توافقت "مصر وتركيا على خطورة المشهد الإقليمي، وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، وضرورة إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل مستدام".

وأشار السيسي إلى "تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ومقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها"، بحسب البيان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن "وزير الخارجية التركي نقل للسيسي تحيات وتقدير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان"، وهو ما ثمنه الرئيس المصري، مشيداً بنتائج زيارة أردوغان لمصر في فبراير/شباط الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.