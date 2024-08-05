القدس (CNN)-- اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين متشددين، يعارضون المشاركة في الخدمة العسكرية الإلزامية، الاثنين، وهو اليوم الذي من المقرر أن تلتحق فيه أول مجموعة من طلاب المدارس الدينية المعفيين الذين كانوا معفيين سابقا.

وبحسب الشرطة، تجمع المتظاهرون خارج قاعدة تجنيد عسكرية في مدينة كريات أونو، قرب تل أبيب.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "نائب قائد منطقة دان أعلن عن وجود مظاهرة غير قانونية قبل اتخاذ التدابير وتنفيذها. ورغم الإعلان، بدأ مثيرو الشغب في أعمال الشغب والعنف، واختراق الحواجز والأسوار"، وأضاف المتحدث: "بدأ رجال الشرطة في صد المخالفين للأمر بالخيالة، واعتقلت الشرطة 3 من مثيري الشغب".

وبحسب الشرطة، فإن الضباط موجودون في المكان ويعملون على الحفاظ على النظام العام.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد اليهود المتشددين في الجيش، في ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من المحتمل أن تؤدي إلى تفكك ائتلافه الحاكم.

كما أمرت المحكمة الحكومة بسحب التمويل من أي مدارس دينية لا يمتثل طلابها لإخطارات التجنيد.

وكان اليهود المتشددون (أو الحريديم) معفيين من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية منذ تأسيس إسرائيل.

ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يعتقد معظم الإسرائيليين أن الرجال المتدينين يجب أن يخدموا في الجيش، لكن أحزاب الحريديم عارضت بشدة جهود إلغاء الإعفاء من التجنيد.