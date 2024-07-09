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(CNN)-- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، على توصية للجيش الإسرائيلي ببدء عملية التجنيد الإجباري للأفراد في سن التجنيد بالمجتمعات الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل بالشهر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان الثلاثاء، إن الأوامر الأولى لأعضاء الخدمة القادمين، المعروفين أيضًا باسم تساف ريشان، باستدعاء جميع الأعضاء المؤهلين من المجتمع الحريدي، ستتم معالجتها في "الشهر المقبل".

وستعتمد سرعة العملية على الموارد البيروقراطية والبيانات المتاحة بشأن المجندين المحتملين.

المواطنون الذين يحصلون على الأمر الأول ملزمون قانونًا بالتقدم للخدمة في مركز التجنيد المخصص، حيث سيقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء الاختبارات والتقييمات الطبية.

وأضاف البيان أن "وزير الدفاع خلص أيضًا إلى أنه خلال الشهر المقبل، سيتم إطلاق حملة إعلامية مخصصة للسكان الأرثوذكس المتطرفين، مما يتيح الوصول إلى برامج الخدمة الملائمة للحريديم في الجيش الإسرائيلي".

ويشار إلى أن غالانت ورئيس الأركان العامة إفرايم هاليفي "يعترفان أيضًا بأن الأمر هو حاجة عملياتية ومسألة اجتماعية معقدة".

في الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تجند اليهود الأرثوذكس المتطرفين (أو الحريديم) في سن التجنيد في الجيش، في تراجع عن الإعفاء الفعلي المعمول به منذ تأسيس البلاد قبل 76 عامًا.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات شرسة من المجتمعات الحريدية في الأسابيع القليلة الماضية.

الأحد، سارع آلاف الرجال نحو الساحة الرئيسية في حي ميا شعاريم لليهود المتشددين في القدس، وحملوا لافتات تعلن "الحرب" على الأمر المثير للجدل من أعلى محكمة في إسرائيل.