السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام سوداني قصاصًا وتكشف اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة من الجنسية السودانية، في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بقتل سيدة سودانية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالله محمد عبدالله، سوداني الجنسية، على قتل حواء سلمان صالح، سودانية الجنسية، بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما"، طبقا لـ "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، حسبما أورد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله محمد عبدالله، سوداني الجنسية، الاثنين 1/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 5/ 8/ 2024 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة".