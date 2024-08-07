مصر توجه شركات الطيران بتجنب التحليق فوق طهران الليلة

احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

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(CNN)-- وجّهت مصر جميع شركات الطيران التابعة لها "بتجنب التحليق فوق طهران"، بداية من الساعة 4:30 صباحًا حتى الـ 7:30 من صباح الخميس، حسب التوقيت المحلي لإيران.

وأصدرت السلطات المصرية إشعار "نوتام" المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، الأربعاء: "لن يتم قبول أي خطة طيران تحلق فوق مثل هذه المنطقة".

ويرسل نظام "نوتيس تو اير ميشنز"، المعروف اختصارًا باسم "نوتام"، إشعارات إلى الطيارين لضمان سلامة الرحلات الجوية.

كانت شركات طيران أعلنت وقف تحليق طائراتها فوق إيران ولبنان، وألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وسط تصاعد المخاوف من رد إيراني محتمل، عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الأسبوع الماضي.