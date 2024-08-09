السعودية.. فيديو لمقيم باكستاني يهدد مواطنا بأداة صلبة والأمن العام يتحرك

الشرق الأوسط
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السعودية.. فيديو لمقيم باكستاني يهدد مواطنا بأداة صلبة والأمن العام يتحرك
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الجمعة، القبض على مقيم باكستاني في المنطقة الشرقية، هدد شخصا بأداة حادة، وطمس لوحة مركبته، موضحا أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وقال الأمن العام السعودي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا"، إن "مرور منطقة الرياض بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية ألقى القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ظهر في محتوى مرئي يهدد مواطنا بأداة صلبة".

وأضاف منشور الأمن العام السعودي أنه "ارتكب مخالفة طمس لوحة مركبته (شاحنة)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

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ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو وصورة للمقيم الباكستاني، وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".

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