مصدر أردني يرد على ما أثير حول السماح لإسرائيل باستخدام أجواء المملكة

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شبكة CNN ترافق سلاح الجو الأردني في إنزال جديد على قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصدر أردني مسؤول إن أجواء المملكة "محرمة ولن نسمح باستباحتها"، في رده على مزاعم متداولة عبر الشبكات الاجتماعية حول السماح لإسرائيل باستخدام المجال الجوي الأردني، بحسب قناة المملكة الرسمية.

ونقلت المملكة عن المصدر المسؤول، قوله: "أجواؤنا محرمة.. وقواتنا المسلحة لن تسمح لأي طرف باستباحتها"، مضيفًا: "القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحًا لأي جهة".

ووصف المصدر المزاعم المتداولة بأنها "إساءة متعمدة للأردن وتهدف للتشويش" على الجهود الدبلوماسية الأردنية الساعية لوقف الحرب في غزة.

وقال المصدر إن "أنشطة سلاح الجو الحالية طبيعية في ظل التصعيد بالمنطقة"، وسط المخاوف من اتساع نطاق الحرب جراء تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران والقوى الموالية لها.