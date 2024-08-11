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مواجهة بين مراسلة CNN ومستوطن مسلح بزي عسكري في الضفة الغربية.. شاهد ما حدث

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي وخدمات الطوارئ التابعة له إن رجلا في العشرينات من عمره قُتل وأصيب آخر يبلغ من العمر 33 عامًا، بعد أن أطلق مسلحون النار عليهم من سيارة عابرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع في الطرف الشمالي من الضفة الغربية، بالقرب من غور الأردن، وأنه يتعامل معه على أنه هجوم إرهابي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد: "فتح الإرهابيون النار من سيارة عابرة على عدد من المركبات في المنطقة. ونتيجة للهجوم، قُتل مدني إسرائيلي، وأصيب مدني إسرائيلي آخر ويتلقى حاليا العلاج من فرق طبية".

وأضاف البيان: "بدأ جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في ملاحقة الإرهابيين، وإغلاق الطرق، وإجراء عمليات تفتيش شاملة في المنطقة".

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن هوية المسلحين.