احتمالات الخطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل.. خبير يوضح لـCNN ما قد نشهده

لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، لنظيره الصيني خلال اتصال هاتفي، الأحد، إن إيران لها "الحق في الرد المناسب والرادع" ضد إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي.

في بيان على منصة إكس، قال باقري إنه ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ناقشا عمليات إسرائيل في غزة و"التحركات الخطيرة الأخيرة في لبنان واليمن واغتيال الشهيد هنية في طهران"، في إشارة إلى الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قُتل الشهر الماضي في غارة إسرائيلية بالعاصمة الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ وباقري تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران عازمة على الدفاع عن السيادة الوطنية والأمن وسلامة الأراضي، مع السعي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال وانغ، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، إن "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، وتدعم جهودها لحماية السلام والاستقرار الإقليميين، وهي مستعدة للحفاظ على اتصال وثيق مع إيران".

يأتي هذا وسط تقارير عن هجوم إيراني وشيك، للرد على مقتل إسماعيل هنية. في وقت تتصاعد فيه وتيرة تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.