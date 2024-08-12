السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام متهم إثيوبي وتكشف عن جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة من إثيوبيا في منطقة عسير، بعد ثبوت اتهامه وإدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ميكي قرماي، إثيوبي الجنسية، على قتل عادل بن غرامة بن يحيى عسيري، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية :"تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ميكي قرماي، إثيوبي الجنسية، الأحد، بتاريخ 7/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 11/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير"، حسبما أوردت وكالة "واس".