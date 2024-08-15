السعودية.. وزارة الداخلية تعدم سودانيا قصاصا وتكشف عن اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة يحمل الجنسية السودانية، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سوداني آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم فوزي أبو عاقلة أحمد الحسن، سوداني الجنسية، على قتل حمدي عثمان مكي الريح، سوداني الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته"، بحسب الوكالة.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه"، طبقا للوكالة السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني فوزي أبو عاقلة أحمد الحسن، سوداني الجنسية، الأربعاء بتاريخ 10/ 2/ 1446 هجرية، الموافق 14/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الباحة"، بحسب البيان.