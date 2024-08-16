(CNN) – واصل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، دفاعه عن الروائي والكاتب والإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، وأشار إلى أنه لو انتقد الدين المسيحي "سيقرأ نقده ويفكر فيما قاله" وأشار إلى أن الخطأ يكمن في "ألتجاوز والإساءة".

وكان ساويرس قد وصف عيسى بـ"العبقري والمثقف من الدرجة الأولى والقارئ لكل التاريخ الإسلامي ومن دعاة التنوير والحرية"، عند سؤال أحد مستخدمي "إكس" عنه كونه مؤلف فيلم "ألملحد" الذي أثار جدلا واسعا.

وأجاب مستخدم آخر لـ"إكس" على وصف ساويرس لعيسى قائلا: "من اللي فهمك ان ابراهيم عيسي قارئ لكل التاريخ الإسلامي عشان تحكم علي حاجة زي دي لازم تكون انت عندك فكرة عن الإسلام اصلا و انت معندكش"، ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "انتم اللي مبتقروش !!!!".

وقال مستخدم آخر لـ"إكس" لساويرس: "يا باشمهندس هتسمع كل قلة أدب في التعليقات مفيش حد عنده حاجة يرد بيها من غير قلة أدب. إبراهيم عيسى صدم المجتمع الذي تعود على عدم القراء وعدم التفكير كل جريمة إبراهيم عيسى انه يقرأ ويفكر".

ورد رجل الأعمال المصري قائلا: "صح و لو انتقد الدين المسيحي سأقرأ نقده و افكر فيما قاله … الغلط هو التجاوز و الإساءة الي الأديان لكن التفكير و النقد مطلوب حتي نقوي من ايماننا ولا يكون الايمان مجرد حفظ لنصوص فقط.. و استفتوا قلوبكم".