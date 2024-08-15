"الملحد".. المخرج محمد العدل: "الفيلم جاهز للعرض.. والفكرة حتوصل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--خلافاً لما قاله المنتج أحمد السبكي، حول سبب تأجيل عرض فيلم "الملحد"، بسبب عدم انتهاء العمليات الفنية والتي تتطلب أسبوعين إضافيين، قال مخرج الفيلم محمد العدل إن الفيلم "جاهز للعرض".

وذلك في تدوينة نشرها المخرج الشهير في الوسط الفني المصري باسم "ماندو" عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، اعتذر فيها من أصدقائه، الذين دعاهم إلى العرض الخاص للفيلم، والذي لن يتم في موعده، كمان أن الفيلم لن يعرض بدور السينما، في الموعد الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.

وقال المخرج محمد العدل: "الحقيقة معرفش ليه.. الإجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية"، وأوضح أن الفيلم "جاهز للعرض.. وانتهت جميع مراحله من مونتاج، ومكساج، وتصحيح ألوان".

وأكد العدل مجدداً أن الفيلم حصل على "ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات"، وكشف أنه قام أيضًا بتصوير "مشهد مضاف"، وأرفق صورتين إحداهما لوثيقة ترخيص العرض، والأخرى لإجازة السيناريو.

ونوه العدل إلى ملاحظة كتبتها الرقابة على الصفحة الأخيرة من السيناريو (وتظهر في الصورة التي نشرها)، وجاء فيها: "فيلم لا يشوه الدين الاسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الاسلام علي اهوائهم".

وختم المخرج محمد العدل تدوينته بالقول: "الفكرة هتوصل، هتوصل بإذن الله، عاجلًا او آجلًا."

ولايزال الجدل مستمراً في مصر، حول حقيقة منع عرض فيلم "الملحد" في مصر، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن موعد العرض الذي كان مقرراً في 14 آب/ أغسطس الجاري، وتأجيله لاحقًا قبل 72 ساعة من الموعد المقرر، دون تحديد موعد جديد للعرض على وجه الدقة.