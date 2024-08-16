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(CNN)-- دعت منظمتا اليونيسف والصحة العالمية، الخميس، إلى وقف القتال لمدة 7 أيام في قطاع غزة، للسماح بتنفيذ جولتين من حملة التطعيم "الحاسمة" ضد شلل الأطفال.

وقالت اليونيسف في بيان صحفي، الجمعة، إنه من المتوقع إطلاق الجولتين في نهاية أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول في جميع أنحاء غزة، "لمنع انتشار فيروس شلل الأطفال من النوع 2 (cVDPV2). ونأمل أن يتمكن أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة من تلقي اللقاحات".

وأضافت اليونيسف أن "وقف القتال لمدة 7 أيام سيسمح للأطفال والأسر بالوصول بأمان إلى المرافق الصحية، وسيتيح لعمال التوعية المجتمعية الوصول إلى الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية للحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال. وأكدت: "بدون وقفات إنسانية، فإن القيام بالحملة لن يكون ممكنا".

وأوضحت اليونيسف أنه "تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في يوليو 2024 في عينات بيئية من خان يونس ودير البلح. ومما يثير للقلق أن ثلاثة أطفال يعانون من شلل رخو حاد مشتبه به، وهو أحد الأعراض الشائعة لشلل الأطفال، تم الإبلاغ عنهم منذ ذلك الحين في قطاع غزة. وأُرسلت عينات البراز الخاصة بهم إلى مختبر شلل الأطفال الوطني الأردني".

وقالت المنظمة إن "قطاع غزة كان خاليا من شلل الأطفال خلال الـ25 عاما الماضية، وإن ظهوره مجددا، يمثل تهديدا آخر للأطفال في قطاع غزة والدول المجاورة. وإن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الصحي العام في قطاع غزة والمنطقة".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس": "في نهاية المطاف، أفضل لقاح لجميع الأطفال في غزة هو السلام".