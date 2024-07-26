اليونسيف تحذّر: أطفال غزة يواجهون "تهديدًا ثلاثيًا" من المخاطر ويسجّلون ارتفاعًا بحالات الإسهال بنسبة 50%

(CNN)-- ترسل منظمة الصحة العالمية أكثر من مليون جرعة لقاح شلل الأطفال إلى غزة، بعد العثور على آثار لفيروس شلل الأطفال شديد العدوى في مياه الصرف الصحي بالقطاع.

وفي مقال رأي في صحيفة "الغارديان" البريطانية نُشر، الجمعة، كتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن اللقاحات ستُعطى للأطفال في غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، فإنه مجرد مسألة وقت قبل أن يصل إلى آلاف الأطفال الذين تُركوا بلا حماية".

وأضاف تيدروس أن الأطفال دون سن الخامسة، وخاصة الرضع، هم الأكثر عرضة للخطر، لأن الكثيرين لم يتم تطعيمهم خلال ما يقرب من 10 أشهر من الصراع.

وفي حين من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم قريبا، قال تيدروس: "بدون وقف فوري لإطلاق النار وتسريع المساعدات الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك حملة تطعيم مستهدفة تركز على الأطفال الصغار، سيستمر الناس في الموت نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها وإصابات يمكن علاجها".

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن سوريا التي مزقتها الحرب شهدت تفشي شلل الأطفال في عام 2017 بسبب نقص التطعيمات، مما أدى إلى إصابة 74 طفلا بالشلل.

وقال الدكتور أياديل سباربيكوف، رئيس الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" بشأن خطر تفشي شلل الأطفال في قطاع غزة "ليس فقط بسبب الكشف، ولكن بسبب الوضع المزري للغاية في مياه الصرف الصحي".

وأضاف أن تفشي المرض "قد ينتشر دوليا بشكل كبير".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، أنه بدأ تطعيم القوات العاملة في بعض أجزاء غزة ضد شلل الأطفال، بينما يعمل مع المنظمات الدولية لإحضار لقاحات إضافية إلى قطاع غزة.