الجيش الإسرائيلي يبدأ تطعيم قواته في غزة ضد شلل الأطفال

المتحدث باسم اليونيسف لـCNN: أهل غزة صامدون وهناك روح لم أرها من قبل.. وحجم المساعدات تضاءل

"تراودني أحلام عن الأطفال المصابين".. جرّاح أسترالي يروي ما حصل له بعد عودته من غزة

القدس (CNN)-- بدأ الجيش الإسرائيلي تطعيم قواته العاملة في بعض مناطق قطاع غزة ضد شلل الأطفال، بينما يعمل مع المنظمات الدولية لإحضار لقاحات إضافية إلى غزة بعد العثور على الفيروس شديد العدوى في عينات الصرف الصحي في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن القوات العاملة في المنطقة يتم تطعيمها "للحفاظ على صحة الجنود والمواطنين الإسرائيليين".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود الذين لا يريدون التطعيم لن يكونوا ملزمين بذلك.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه يعمل مع المنظمات الدولية لإحضار اللقاحات لسكان القطاع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم توفير 300 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب.