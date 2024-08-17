مصر.. وزارة الداخلية تكشف تفاصيل معاكسة طلاب لسيدة وضربهم 3 عمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، تفاصيل قيام 3 طلاب بالتعدي بالضرب على 3 عمال بينهم سيدة، بعد معاكستها، مما أدى إلى إصابتهم بكدمات وجروح في المرج بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمناً استغاثة بشأن نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج".

وأضافت الوزارة أنه "بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة نشوب مشاجرة بتاريخ 5 الجارى بين كلٍ من طرف أول (3 عمال مصنع ملابس- كائن بدائرة قسم شرطة المرج من بينهم سيدة، جميعهم مصابين بكدمات وجروح سطحية)، طرف ثان (3 طلاب)، بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة السيدة المُشار إليها، ولدى قيام زملائها بمعاتبتهم، تعدوا عليهم بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها".



وأكدت وزارة الداخلية المصرية قائلة: "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين (الطرف الثاني)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".





