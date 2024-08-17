دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إلقاء القبض على عدد من المواطنين ومخالفي الإقامة ونظام أمن الحدود من اليمن وإثيوبيا في حوادث متفرقة، بتهمة التهريب والترويج لمواد مخدرة متنوعة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة: " قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 180 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".

وأضافت الوزارة في بيان آخر، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة"، طبقا للوكالة السعودية.

وأردفت الوزارة السعودية: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مواطن بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما اعتقلت مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما مادة الحشيش المخدر وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة"،

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان آخر: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، و3550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص"، حسبما ذكرت وكالة "واس".