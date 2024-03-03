السعودية.. فيديو مداهمة وإيقاف سوداني وسعودي بمحاولة تهريب مخدرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع فيديو من مداهمة أمنية واحباط محاولة تهريب أكثر من مليون قرص مخدر إلى المملكة.

ونشرت الداخلية السعودية مقطع الفيديو على صفحتها بمنصة سناب شات في حين صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي في بيان قائلا إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (1,298,886) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أفران كهربائية عبر ميناء جدة الإسلامي.."

وتابع المتحدث أن ذلك جاء "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، وأنه "قبض على مستقبلي الشحنة بمنطقة الرياض ومحافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية السودانية ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وأضاف البيان: "تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة".