دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يمني وهو ينقذ أسرة كاملة من الغرق في منزلها من السيول في محافظة إب اليمنية، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يدريها الحوثيون.

وأشاد مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي بما قام به الشاب اليمني من "مخاطرة حقيقية" أثناء السيل العارم، ووصفوا المشهد بأنه "يحبس الأنفاس".

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، قام الشاب بربط جسمه بحبل، والنزول من سقف المنزل وإنقاذ الأسرة التي تسكنه.

ومن جانبه، وجه مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء، محافظ إب عبدالواحد صلاح، بتكريم الشاب عبدالمجيد الفخري، الذي أنقذ أسرة كاملة من الغرق في محافظة إب، حسبما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون، مساء الجمعة.

وأشاد المشاط بـ"الموقف الشجاع للشاب الذي قام بإنقاذ الأسرة بعد أن حاصرتها السيول في منزلها في سائلة جبلة، في مشهد بطولي يُعبر عن أخلاق الشعب اليمني"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "سبأ".

وشدد مهدي المشاط على "أهمية قيام السلطات المحلية بمحافظة إب وباقي المحافظات بتفقد المناطق المتضررة من السيول، وتقديم كل أوجه الإغاثة والإسناد لأبناء تلك المناطق".

وفي الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية شديدة الغزارة والمتفاوتة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.