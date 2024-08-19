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لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأردن حتى 26 أغسطس

الشرق الأوسط
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لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأردن حتى 26 أغسطس
Credit: Leonhard Simon/Getty Images

(CNN)-- قال متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا- التي تضم شركات لوفتهانزا والسويسرية والنمساوية وبروكسل إيرلاينز- الاثنين، إن المجموعة مددت إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 26 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف المتحدث باسم المجموعة أن جدول الرحلات المحدث جاء "بعد تقييم الوضع الأمني".

وكان متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا، أعلن في 6 أغسطس، أن الشركة ستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى يوم 7 أغسطس.

ويأتي إعلان المجموعة تجنب المجال الجوي في البلدين في الوقت الذي كانت قد علقت فيه المجموعة رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 أغسطس الجاري، وإلى عمان وأربيل حتى السابع من أغسطس.

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