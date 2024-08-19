دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في مواطن بمنطقة الرياض، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم موسى بن إدريس بن موسى شويهي، سعودي الجنسية، على قتل خلف بن خالد بن سهيل المطيري، سعودي الجنسية، بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني موسى بن إدريس بن موسى شويهي، سعودي الجنسية، الاثنين بتاريخ 15/ 2/ 1446هجرية، الموافق 19/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا للبيان.