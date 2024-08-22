السعودية.. وافد يمني تحرش بفتاتين والأمن يكشف اسمه

رصد راكب يتحرش بمضيفات على متن طائرة في الجو.. شاهد ما حدث له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الأمن السعودي، مساء الأربعاء، معلومات عن هوية وافد يمني أقدم على التحرش بفتاتين في منطقة الباحة، ناشرة صورة له (من الظهر) بعد إلقاء القبض عليه.

وقال الأمن في بيان: "قبضت شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبده يحيى لتحرشه بفتاتين".

وتابع البيان أن يحيى تمت إحالته إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويذكر أنه وبحسب نظام مكافحة التحرش في السعودية، فإن عقوبة من يرتكب جريمة تحرش هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تصل العقوبة إلى السجن ما لا يزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تتخطى 300 ألف ريال (حوالي 80 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، وذلك عند العودة إلى ارتكاب الجريمة، أو في حالة كان ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لنظام مكافحة التحرش بالمملكة.