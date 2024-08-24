دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على عدد من المواطنين ومخالفي الإقامة من الجنسية الإثيوبية، لقيامهم بتهريب مواد مخدرة متنوعة والترويج لها في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 75 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة السعودية في بيان آخر، أن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران، ألقت القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 69241 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا للوكالة السعودية".

وفي بيانات أخرى أوردتها وكالة "واس"، قالت وزارة الداخلية السعودية، إنه "تم القبض على مواطن بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه الإمفيتامين المخدر، وتم القبض على مواطنين بمنطقة نجران لترويجهما الحشيش المخدر".

وأضافت الوزارة أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.