حزب الله يطلق 200 صاروخ وعشرات الطائرات الإسرائيلية ترد

(CNN)-- يقصف الجيش الإسرائيلي ما يقول إنها "أهداف إرهابية في لبنان" بعد تحديد أن حزب الله "يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

تظهر هذه الصورة الملتقطة من موقع في شمال إسرائيل طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله اعترضتها القوات الجوية الإسرائيلية فوق شمال إسرائيل في 25 أغسطس، 2024. Credit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في وقت مبكر من يوم الأحد بالتوقيت المحلي: "قبل فترة قصيرة، حدد الجيش الإسرائيلي منظمة حزب الله الإرهابية تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن حوالي 200 صاروخ تم إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل في وقت مبكر، الأحد، في حين أعلنت سلطات المطار أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من مطار تل أبيب في إسرائيل مؤقتا صباح الأحد، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات استباقية ضد حزب الله في لبنان.

وأصدر المجلس الإقليمي للجولان تعليماته لجميع سكان مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل بالبقاء بالقرب من الملاجئ حتى إشعار آخر، وإلغاء الأنشطة الزراعية والتعليمية وغيرها من الأنشطة العامة.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار منذ أشهر، وأثارت الأعمال العدائية عبر الحدود شبح اندلاع حريق إقليمي مما دفع إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة التوترات.