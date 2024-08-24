حزب الله يزعم تنفيذ 15 هجوما على إسرائيل ويعلن مقتل 7 من مسلحيه

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(CNN)-- زعم حزب الله اللبناني، أنه نفذ 15 ضربة ضد إسرائيل، الجمعة، وهو عدد يومي كبير من الهجمات منذ بدأت الجماعة المسلحة تبادل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية -الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقر حزب الله بمقتل سبعة مقاتلين، الجمعة، لكنه لم يحدد مكان وتوقيت مقتلهم. ويمثل هذا الرقم أعلى حصيلة يومية للقتلى من الجماعة المسلحة منذ بدء الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه تم إطلاق 110 قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل، الجمعة، بما يمثل أحد أعنف أيام إطلاق النار عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة.

وواصل مسلحو حزب الله المدعومون من إيران شن هجمات على إسرائيل، السبت، حيث ادعى الحزب أنه شن سبع هجمات منذ صباح السبت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن الجيش الإسرائيلي شن ضربة بطائرة دون طيار وقصف داخل وحول العديد من البلدات الحدودية، السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، الجمعة، أن ضربة إسرائيلية قتلت طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات في بلدة عيتا الجبل.