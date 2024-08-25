لماذا بدأت إسرائيل هجومًا جويًا واسعًا على جنوب لبنان؟

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد تحركات واستعدادات لهجوم أوسع نطاقاً من جانب حزب الله على إسرائيل، وأكثر اتساعاً من عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات عبر الحدود الذي سجلت خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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