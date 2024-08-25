لماذا بدأت إسرائيل هجومًا جويًا واسعًا على جنوب لبنان؟الشرق الأوسطنشر الأحد، 25 اغسطس / آب 2024قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد تحركات واستعدادات لهجوم أوسع نطاقاً من جانب حزب الله على إسرائيل، وأكثر اتساعاً من عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات عبر الحدود الذي سجلت خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.قد يهمك أيضًا.. إعلان من حزب الله بعد استهداف إسرائيل بصواريخ و"درون" صباح الأحدحزب الله يطلق 200 صاروخ وعشرات الطائرات الإسرائيلية تردبعد هجوم إسرائيلي غير مسبوق.. شاهد لحظة اعتراض رشقات صاروخية كبيرة من حزب اللهقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليحزب الله