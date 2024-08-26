دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى الخاصة بحقوق المرأة، التي طغى فيها فقه العادات والتقاليد السائدة على أحكام الشريعة، وظلمت المرأة بسبب تأويلات غير صحيحة وغير دقيقة.

وجاءت تصريحات شيخ الأزهر خلال استقباله، مساء الأحد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفاد بيان نشره حساب الأزهر عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وأكَّد شيخ الأزهر خلال اللقاء عمق العلاقات المتينة بين مؤسسة الأزهر والمملكة العربية السعودية، وخاصة في المجالين العلمي والدعوي، وتقديره للدَّعم الذي تُولِيه المملكة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، بقيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب بيان الأزهر، فقد "تناول اللقاء الحديث حول حقوق المرأة في الإسلام، وأكد شيخ الأزهر ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى الخاصة بحقوق المرأة، التي طغى فيها فقه العادات والتقاليد السائدة في وقتٍ من الأوقات على أحكام الشريعة، وظلمت المرأة بسبب تأويلات غير صحيحة وغير دقيقة غلبت فيها الأعراف السائدة في عهد معيَّنٍ على بعض أحكام الشريعة".

وأشار أحمد الطيب إلى "أن تقدُّمَ المجتمع المسلم مرهون بمدى تمكين المرأة المسلمة من حقوقها التي أقرها الإسلام لها ومكَّنها منها وطبقها النبي محمد، صلَّى الله عليه وسلَّم، في عهد صدر الإسلام".

وأكد أحمد الطيب أن "الأزهر وضع قضايا المرأة في مقدمة أولوياته، للقضاء على الموروثات والعادات التي تظلم المرأة وتنتقص من حقوقها التي منحها الله لها، وأنَّ الأزهر مكَّن العديد من القيادات النسائية في مناصب قيادية تفعيلًا لهذا النهج، وتأكيدًا لدورهنَّ في بناء المجتمع".