السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام الربيعي قصاصا وتكشف جريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد المواطنين في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بقتل شخص آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم سالم بن سعيد بن مسعود الربيعي، سعودي الجنسية، على قتل عبدالمحسن بن هليل بن سفر الزايدي، وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات مما أدى إلى وفاته".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما ذكرت "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني سالم بن سعيد بن مسعود الربيعي، سعودي الجنسية، الاثنين، الموافق 1446/2/22 هجرية، الموافق 2024/8/26 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب البيان.